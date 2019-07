Indre-et-Loire : 13 plaignants obtiennent le retrait de leur compteur Linky

Ils étaient 140 à assigner Enedis en justice au tribunal de Tours. Le jugement est tombé ce mardi : 108 n'ont pas obtenu gain de cause mais 13 d'entre eux voient le retrait de leur compteur Linky pour cause d'électrohypersensibilité. Pour les 19 personnes restantes, le jugement n'est pas rendu.

Tours, France

Enedis va devoir retirer ses compteurs Linky chez 13 particuliers de la région Centre-Val-de-Loire qui ont porté plainte en juin dernier. Comme cela était déjà arrivé à Bordeaux et à Toulouse, la justice a donné raison à une partie des plaignants en sommant l'entreprise de retirer ses compteurs d'ici trois mois. En revanche, 108 plaignants n'obtiennent rien de ce jugement rendu ce mardi au tribunal de Tours.

"Ce compteur récupère en direct les données mais crée un champ électro-magnétique qui rend certaines personnes sensibles à ces ondes."

En plus de cela, Enedis doit les remplacer par des compteurs qui livrent de l'électricité, mais cette fois sans courant porteur en ligne, le fameux CPL. En réalité, cette technologie permet à Enedis de récupérer des informations grâce au compteur. L'entreprise peut ainsi mesurer la consommation des particuliers en direct, et c'est cette transmission en temps réel qui crée un champ électro-magnétique donc qui a rendu certaines personnes sensibles. On parle alors d'électrohypersensibilité.

C'est grâce à des certificats médicaux reconnus par la justice que ces 13 plaignants ont pu faire valoir leur sensibilité. Les symptômes sont différents mais ce qui revient souvent ce sont des maux de tête répétés, ou alors comme ce jeune Tourangeau de 7 ans : une fatigue chronique ou encore des difficultés de sommeil.