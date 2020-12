Indre-et-Loire : Sainte-Maure-de-Touraine, un adjoint au maire mis en examen pour agression sexuelle et viol

La Nouvelle République révèle ce samedi que l'adjoint au maire à l'éducation et à la jeunesse de Sainte-Maure-de-Touraine est poursuivi pour abus sexuels sur mineurs. Il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.

Un adjoint au maire de la commune de Sainte-Maure-de-Touraine mis en examen pour agression sexuelle et viol sur mineur et placé sous contrôle judiciaire. L'affaire qui est révélée ce samedi par nos confrères de la Nouvelle République met en émoi la commune. Grégoire Dulin, le procureur de la République de Tours, confirme la mise en examen de l'élu en question. L'adjoint chargé de l'éducation et de la jeunesse est rattrapé par une affaire qui remonte à plus de 20 ans.

Florent Jacquette, l'adjoint au maire, fait l'objet d'une enquête judiciaire à la suite de deux plaintes qui ont été déposées il y a environ un an, des plaintes pour attouchements sur enfants et pour viol. Ces actes auraient eu lieu il y a plus de 20 ans. Les gendarmes ont auditionné les victimes de l'époque et ont enquêté auprès de l'équipe municipale de Sainte-Maure-de-Touraine. Aucune information ne filtre sur les faits mais le procureur de la République de Tours nous a confirmé ce matin la mise en examen de Florent Jacquette, l'adjoint au maire, pour agression sexuelle et viol sur mineurs, et il nous a confirmé aussi son placement sous contrôle judiciaire. Sur un plan politique, l'adjoint a démissionné de son poste le 2 octobre. Le maire de Sainte-Maure-de-Touraine, Michel Champigny confie à la Nouvelle République son étonnement: "cela fait 7 ans qu'il est avec l'équipe municipale, dit-il, je n'avais jamais entendu parler de çà". Michel Champigny annoncera officiellement la démission de son adjoint à l'éducation et à la jeunesse lors du conseil municipal du 8 décembre.