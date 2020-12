Indre-et-Loire : 19 collégiens de Neuvy-le-Roi intoxiqués au chlore à la piscine

Les pompiers sont intervenus ce vendredi matin à la piscine de Château-du-Loir pour secourir 19 élèves du collège Racan de Neuvy-le-Roi incommodés par du chlore. Les collégiens souffrent de maux de tête et de ventre. Aucun d'entre eux n'a été hospitalisé.

La principale du collège que France Bleu Touraine a eu au téléphone souhaite en premier lieu rassurer les familles. L'intoxication n'a à cette heure nécessité aucune hospitalisation et les pompiers s'occupent des élèves incommodés.

Ce vendredi matin, comme d'habitude le vendredi, une classe de 6ème du collège Honoré de Racan de Neuvy-le-Roi s'est rendu à la piscine de Château-du-Loir toute proche dans la Sarthe. Au bout d'un certain temps de baignade, les 19 élèves de la classe ont ressenti des symptômes comme des maux de tête et des maux de ventre. 18 pompiers ont été appelés sur place. L'état des élèves n'entraînant pas de forte inquiétude et ne nécessitant pas d'hospitalisation, tous ont pu rentrer au collège dans les véhicules prévus.

Au collège, les pompiers ont poursuivi les premiers soins. Il se confirme d'après la principale du collège Racan que les collégiens ont été victimes d'un trop plein de chlore dans l'eau de la piscine et qu'ils en ont respiré. Ils ont été incommodés mais sont "tous actuellement debout" précise la responsable de l'établissement.

