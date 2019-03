Indre-et-Loire : 2 tourangeaux en garde-à-vue après le saccage du Fouquet's

Indre-et-Loire, France

Un couple de tourangeaux est en garde-à-vue depuis jeudi dans les locaux de la Police judiciaire à Paris pour avoir participé au saccage et au pillage du restaurant le Fouquet's sur l'Avenue des Champs Elysée à Paris lors de l'acte 18 des gilets jaunes samedi 16 mars.

Le couple a été interpellé, jeudi matin 21 mars près de Tours par des policiers spécialement venus de Paris. Au domicile du couple, les policiers retrouvent les objets volés au Fouquet's. Au moment où ils s'apprêtent à partir avec la jeune femme, son compagnon affirme avoir été avec elle et il est à son tour embarqué direction Paris et les locaux de la Police judiciaire.

Un tabouret et des couverts du Fouquet's en photo sur son profil Facebook

Ce sont les photos postées par la jeune femme qui l'ont mises en cause. Un tabouret et des couverts du Fouquet's en photo sur son profil Facebook et la jeune femme gilet jaune très active sur les réseaux sociaux s'est retrouvée avec son compagnon en garde-à-vue à Paris. A plusieurs reprises pourtant, ses contacts sur Facebook lui conseillent de les retirer en lui disant "Supprimez ! vous allez vous faire gauler". Depuis la photo de la jeune femme et du tabouret du Fouquet's ont disparu de son mur. Mais trop tard ! Les photos ont aussi été repérées par les gendarmes, qui signalent la découverte à leurs collègues policiers en charge de l'enquête.

Ce sont les gendarmes qui repèrent les photos sur les réseaux sociaux

La jeune femme aide-soignante, âgée de 30 ans, est très active sur les réseaux sociaux depuis le début du mouvement des gilets jaunes. Avec son compagnon, ils avaient déjà été brièvement interpellés mercredi 20 mars par la brigade de Montlouis-sur-Loire pour avoir empêché la sortie des camions de la Sotrapid à La Ville-aux-Dames avec un groupe de gilets jaunes.

Les contacts du couple ont lancé sur les sites des gilets jaunes un appel à les soutenir.

Une enquête est ouverte depuis samedi 16 mars pour dégradation, vol aggravé et recel aggravé après l'incendie et le pillage du restaurant parisien le Fouquet's.

La garde-à-vue des deux tourangeaux a été prolongée ce vendredi matin 22 mars.