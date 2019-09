Indre-et-Loire : 220 pieds de cannabis saisis chez un homme près du Grand- Pressigny

Grand-Pressigny, France

Les gendarmes du Grand-Pressigny ont découvert cette semaine dans la campagne de Loches, sur la commune de La Guerche, une plantation de 220 pieds de cannabis de belle taille. Le propriétaire a été placé en garde à vue, et la perquisition à son domicile a permis de saisir 1,5 kg d'herbe de cannabis et plus de 7.000 euros.

La saisie réalisée par les gendarmes du Grand Pressigny - Gendarmerie d'Indre-et-Loire

L'homme a été présenté devant la justice, et a été condamné dans le cadre de la procédure du plaider-coupable à 1 an de prison ferme aménageable, un an de prison avec sursis et une obligation de soins.