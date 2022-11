Indre-et-Loire : 23 kg d'héroïne saisis au péage de Monnaie sur l'A10, trois hommes arrêtés

C'est le fruit d'une enquête menée pendant deux ans par les policiers de la sûreté départementale d'Indre-et-Loire. Ce lundi 31 octobre, trois hommes, qui circulaient dans deux véhicules, ont été interpellés sur l'A10 au péage de Monnaie, près de Tours, aux alentours de 13h. Une information révélée par nos confrères de la Nouvelle République , confirmée par le parquet de Tours.

800.000 euros de drogue

Selon nos informations, l'interpellation menée conjointement par la sûreté départementale, une équipe du Raid ainsi qu'une équipe du GIR (Groupe interministériel de recherche, spécialisé dans la délinquance financière) s'est déroulée dans le calme. Une fois les véhicules stoppés, les enquêteurs ont mis la main sur une importante quantité de drogue : 23 kg d'héroïne ainsi que 2,3 kg de cocaïne. L'équivalent de 800.000 euros de drogue, destinée aux consommateurs d'Indre-et-Loire selon le parquet de Tours. Les perquisitions menées aux domiciles des trois personnes ont également permis la saisie de 160.000 euros, une arme de poing ainsi que des bijoux.

Originaires de Joué-lès-Tours

Deux des trois individus, âgés de 38 et 47 ans, sont originaires de Joué-lès-Tours. Ils ont été mis en examen pour transport, détention et importation de stupéfiants, blanchiment et détention d'armes. Le troisième mis en cause âgé d'une trentaine d'années a été hospitalisé sous contrainte, son état psychiatrique n'étant pas compatible avec la garde à vue.