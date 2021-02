Indre-et-Loire : 3 ans de prison avec sursis pour la gérante d'une agence de voyage de Chinon

La gérante de l'agence de voyage "Les voyageurs rabelaisiens" à Chinon est condamnée à 3 ans de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Tours. Jugée pour abus de confiance, escroquerie, banqueroute et faux en écriture, elle a escroqué 72 clients, pour un préjudice de 156.000 euros.

Le jugement est tombé pour Jacqueline Landry, 72 ans, gérante de l'agence de voyage chinonaise "Les voyageurs rabelaisiens". Elle est condamnée à 3 ans de prison avec sursis avec obligation d'indemniser les victimes. Le préjudice est estimé à 156.000 euros. Elle est aussi interdite définitivement d’exercer une profession commerciale, de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale. La prévenue était absente de son jugement pour raisons de santé. Elle est très malade confie son avocat. Son procès s'était tenu en décembre dernier.

Jacqueline Landry organisait des voyages aux quatre coins du monde et ses clients versaient des acomptes. Mais une majorité d'entre eux ne faisaient pas les voyages car avec l'argent, la gérante payait les réservations d'autres clients.

Elle réserve des voyages sans les payer, les clients pris au piège

De 2011 à 2012, au lieu de rembourser son passif de 200.000 euros, passif dû au redressement judiciaire de son agence en 2009, Jacqueline Landry encaisse les acomptes de ses clients, réserve les voyages mais ne les paye plus. Du coup, des dizaines et des dizaines de clients se retrouvent à l'aéroport sans billets ou dans des pays lointains sans chambre d'hôtel. Les plaintes s'accumulent, jusqu'à un passif de 468.000 euros . La présidente du tribunal précise qu'il n'y a pas de trace d'enrichissement personnel mais que Jacqueline Landry faisait bien ce qu'on appelle de la cavalerie. 72 victimes, parties civiles, réclamaient réparation au tribunal et seront indemnisées. Certaines ont perdu jusqu'à 6.000 euros pour des voyages inexistants.