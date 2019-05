Indre-et-Loire : 3 nouveaux vols de pots catalytiques

La gendarmerie a enregistré en début de semaine 3 vols de pot catalytique à Neuvy-le-Roi, Chanceaux-sur-Choisille et Montlouis-sur-Loire. Les voleurs revendent les métaux rares présents dans ces pièces automobiles.

Indre-et-Loire, France

La gendarmerie d'Indre-et-Loire met en garde sur de nouveaux cas de vols de pots catalytiques. Trois nouveaux cas de vols ont été signalés sur les communes de Neuvy-le- Roi, Chanceaux-sur-Choisille et Montlouis-sur-Loire dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 mai.

En multipliant les vols, ça devient rémunérateur malgré les quantités minimes de métaux rares présents dans les pots - La gendarmerie

Les vols de pots catalytiques refont surface par période en Touraine car le cours des matières précieuses qu'ils contiennent reste très rémunérateur pour les voleurs. La gendarmerie renouvelle donc ses appels à la vigilance. Le commandant Frédéric Rodriguez, en charge des affaires judiciaires au groupement de gendarmerie d'Indre-et-Loire, explique qu'on retrouve dans les pots catalytiques des métaux rares comme le platine par exemple, dans des quantités minimes, mais le fait d'en dérober plusieurs devient du coup rémunérateur. On conseille aux gens de rentrer si possible leur voiture dans un garage ou au moins de ne pas le laisser dans un endroit isolé. L'opération est très rapide. Ils se glissent en dessous de la voiture et scient le pot en une minute.