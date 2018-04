Indre-et-Loire, France

Il aura suffi aux gendarmes de décaler de quelques heures les contrôles sur les routes du département pour révéler des conduites à très haut risque. Dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 avril, les gendarmes ont contrôlé un motard sur l'Avenue du Grand-Sud de Chambray-Les-Tours à 132 km/h au lieu des 50 autorisés. Dans la même nuit, sur les quais de Veigné à minuit 45 : un automobiliste a été contrôlé à 118km/h dans une zone limitée à 50 et en plus sous l'emprise de l'alcool.

Dimanche soir, même scénario, les gendarmes ont installé des contrôles plus tardifs sur la départementale 751 Tours-Chinon et c'est là qu'ils ont intercepté deux voitures en très grande excès de vitesse au niveau de Saint Benoit La Forêt : respectivement 179 et 202 km/h dans une portion de route limitée à 90km/h.

La grande majorité des conducteurs interpellés sont des tourangeaux, qui connaissent bien les routes et qui pensaient aussi bien connaitre les habitudes des gendarmes !

Tous ces conducteurs se verront retirés au moins quatre points sur leurs permis de conduire. Pour les onze qui ont dépassé de 50km/h la vitesse autorisée, ils seront aussi convoqués devant le Tribunal de Police.

En plus des excès de vitesse, six permis ont aussi été retirés pour conduite sous l'emprise de l'alcool et six pour conduite sous l'emprise de stupéfiants