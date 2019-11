Indre-et-Loire : 35 pompiers mobilisés mercredi soir pour un feu de hangar à Yzeures-sur-Creuse

Un incendie s'est déclaré dans un hangar agricole mercredi après-midi à Yzeures-sur-Creuse. Du foin, un tracteur et deux quads sont partis en fumée.

Yzeures-sur-Creuse, France

Un feu de hangar agricole s'est déclaré mercredi vers 17h à Yzueures-sur-Creuse au lieu-dit "La Guérinière". Du foin, un tracteur et deux quads sont partis en fumée malgré l'intervention de plus d'une trentaine de pompiers (35 SP précisément) venus d'Indre-et-Loire, de la Vienne et de l'Indre. Au total, l'incendie a détruit 500 m2 de hangar sur une surface totale de 800 m2. Un ouvrier agricole a été légèrement incommodé par les fumées. Il a du être évacué sur l’hôpital de Châtellerault. Le feu a été maîtrisé vers 20h.