Indre-et-Loire : 38 morts sur les routes depuis le début de l'année

Indre-et-Loire, France

L'année n'est pas encore terminée que l'Indre-et-Loire bat des records en terme de mortalité sur les routes. On compte 38 morts avec celui de vendredi matin où un jeune homme est décédé en traversant l'A10 à Tours. Il faut remonter à 2012 pour connaître un bilan encore plus dramatique. Il y a 6 ans l'Indre-et-Loire avait payé un lourd tribut avec 41 personnes tuées, mais depuis la tendance était à la baisse. On avait enregistré 34 décès en 2016, 32 l'an dernier.

Les 5 premiers mois de l'année ont été terribles avec ces 2 accidents qui ont fait à chaque fois 3 morts : d'abord ce choc frontal entre 2 voitures le 1er avril à Ste Catherine-de-Fierbois et puis un refus de priorité le 20 mai à Bossay-sur-Claise. Le mois de mai qui d'ailleurs, a été le plus meurtrier suivi de décembre. Depuis le 1er décembre, on compte 6 personnes tuées sur les routes. Il faut noter aussi qu'il n'y a eu aucune victime à déplorer sur les mois de juin et août. Pour le seul mois d'août, c'était du jamais vu depuis 2010. Enfin si on s'intéresse aux causes de ces accidents, on note plusieurs facteurs : l'alcool, les fautes d'inattention et les refus de priorités sont les plus fréquents.