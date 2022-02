Indre-et-Loire : 40.000 personnes potentiellement privées de pass vaccinal

Ce mardi 15 février correspond à la date limite pour recevoir votre 3e dose de vaccin contre la Covid-19, sous peine de voir votre pass vaccinal désactivé lorsque vous irez au restaurant ou au cinéma. Pour que le pass vaccinal reste valable, le délai de la dose de rappel est maintenant de quatre mois à compter de ce mardi et non plus de sept mois comme précédemment après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin.

A ce jour en Indre-et-Loire, il reste encore de nombreuses personnes qui n'ont pas reçu cette 3e dose explique Christophe Lugnot le directeur de cabinet de l'Agence Régionale de Santé en région Centre Val-de-Loire. : "On est à environ à un peu plus de 40.000 personnes concernées dans le département puisqu'il faut prendre en compte environ 50.000 personnes auxquelles il faut retrancher celles qui se sont fait vacciner depuis début février et celles qui ont fait un test et qui ont été positives donc elles ne peuvent se faire vacciner en dose de rappel. De toute façon, elles ne sont pas concernées puisqu'une une infection est égale à une injection. Nous allons voir dans les jours qui viennent si certaines personnes ont involontairement laissé passer la date, d'autant qu'il n'y a pas de problème d'attente pour une prise de rendez-vous".

Une stabilité à l'hôpital

Ce lundi au CHRU de Tours, 31 personnes étaient en réanimation et soins critiques et 103 personnes étaient en hospitalisation conventionnelle.