Indre-et-Loire : 450 grammes de cannabis et plus de 3 000 euros saisis chez un trafiquant présumé

Les policiers d'Indre-et-Loire ont saisi plus de 450 grammes de cannabis et plus de 3 000 euros au domicile d'un trafiquant présumé de 26 ans. Il sera présenté devant la justice dans les prochains jours.