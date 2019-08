Indre-et-Loire : Quatre jeunes interpellés pour des extorsions avec violences en réunion

Quatre Tourangeaux ont été arrêtés ce mercredi 21 août par les gendarmes après avoir commis des vols avec agressions cet été à Ligueil, Descartes, Yzeures sur Creuse et Manthelan, dans le sud du département.

Indre-et-Loire, France

Quatre personnes ont été interpellées ce mercredi à Neuilly-le-Brignon, à l'est de Descartes, après plusieurs vols commis avec agressions.

Les faits se sont produits entre le 17 juillet et le 5 août, dans le sud de l'Indre-et-Loire et notamment à Ligueil, Descartes, Manthelan et Yzeures sur Creuse.

Les quatre jeunes hommes impliqués dans ces faits d’extorsions avec violences en réunion sont interpellés le mercredi 21 août dès 6h00 et placés en garde à vue.

Les investigations pour retrouver les voleurs ont été menées par la brigade de Descartes. Ils ont dérobé des téléphones portables, des sacoches, des montres ou encore des vêtements.

Les Tourangeaux viennent de Neuilly le brignon et Dolus le Sec. Trois d'entre eux ont été déférés devant la justice ce vendredi 23 août. Ils ont été condamnés à des peines allant de 18 mois d’emprisonnement dont 3 mois ferme à 3 mois avec sursis.