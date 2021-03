Indre-et-Loire : 10 personnes interpellées après une série de 50 cambriolages

Après un minutieux travail d'investigation des enquêteurs de la gendarmerie d'Indre-et-Loire, une équipe de cambrioleurs qui sévissait depuis plus de 6 mois en Indre-et-Loire a été arrêtée. Plus de 1000 objets ont été saisis et cinq personnes ont été présentées devant le parquet de Tours.

Une opération menée par 40 gendarmes lundi dernier visait à interpeller une équipe de cambrioleurs en série. Dix personnes ont été interpellées et cinq personnes ont été présentées devant le parquet ce jeudi. Ces cambrioleurs sévissaient dans les communes de la Métropole de Tours mais aussi à Montbazon, Amboise ou encore Sorigny. Les investigations d'un groupe d'enquêteurs ont permis de remonter la piste d'une équipe de cambrioleurs aux techniques bien rodées.

De nombreux objets high-tech, télévisions, jeux-vidéos, etc. ont été placés sous scellés. - Gendarmerie d'Indre-et-Loire

Mode opératoire

Leur mode opératoire : ils se dirigeant en journée vers les communes tourangelles, roulant à faible allure en voiture. pour scruter les maisons absentes d'occupants. Une fois l'habitation ciblée, ils rentraient par derrière puis fouillaient toute la maison avant de dérober bijoux, vêtements, électroménager, objets multimédia et même de la nourriture. Ils chargeaient le butin grâce aux sacs et cabas récupérés directement chez les victimes.

1043 objets saisis par la gendarmerie d'Indre-et-Loire - Gendarmerie d'Indre-et-Loire

Plus de 1.000 objets saisis

Les perquisitions menées aux domiciles des cambrioleurs ont donné lieu à la saisie impressionnante de très nombreux objets et de véhicules volés. En tout, 1.043 scellés correspondant quasiment à autant d'objets volés précise le parquet de Tours.

Des trottinettes électriques et vélos ont été placés sous scellés. - Gendarmerie d'Indre-et-Loire

Cinq hommes présentés devant le parquet de Tours

Après dix interpellations et 96 heures de garde à vue, cinq hommes ont été présentés ce jour au parquet de Tours qui a ouvert une information judiciaire pour vols en bande organisée et recels de vols en bande organisée. Les quatre principaux mis en cause sont âgés entre 22 et 35 ans et seulement deux d'entre eux reconnaissent leur présence sur "quelques cambriolages".

Le parquet a requis le placement en détention provisoire et la décision sera connue dans la soirée. La poursuite des investigations est désormais confiée à une juge d'instruction du tribunal judiciaire de Tours, notamment pour identifier les très nombreuses victimes de ces cambriolages.