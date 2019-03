Indre-et-Loire : 6 ans de prison pour le chauffard responsable d'un accident mortel à Sainte -Catherine-de-Fierbois

Tours, France

C'est le procès de l'inconscience routière qui s'est déroulé jeudi 7 mars à Tours.

Le prévenu, âgé de 28 ans, originaire de Châtellerault, était poursuivi devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes : le jour de l'accident, il avait consommé de l'alcool et fumé du cannabis. Son pick up était allé percuter une voiture qui arrivait en sens inverse. Bilan: 3 morts, une mère de 52 ans, sa fille de 21 ans, originaires de Sainte Maure de Touraine, et le conducteur âgé de 20 ans, de Rilly sur Vienne

Jeudi 7 mars, le procès a revêtu une grande dimension émotionnelle. L'un des temps forts de ce procès ont été les témoignages à la barre des membres de cette famille endeuillée.

Sur le banc des parties civiles, douze membres de cette famille endeuillée : la mère d’une des trois victimes, sa sœur, ses trois garçons, les conjoints, beaux frères et gendres. L’expression de cette douleur impressionne : elle atteint le sommet de la souffrance le 1er avril 2018, à 8h15, sur la D910 à Sainte Catherine de Fierbois.

Orlane, 21 ans, sa maman Nathalie, 51 ans, et Gabriel, 20 ans, roulent dans une Mini, en pleine ligne droite, en face d’eux surgit un 4x4 Pick Up qui multiplie les embardées. Le choc frontal ne leur laisse aucune chance : tous trois sont tués sur le coup. Aucune trace de freinage au sol. Le conducteur du Pick Up, un père de famille de 28 ans, sortait d’une nuit de fête à Montlouis-sur-Loire au cours de laquelle il avait consommé beaucoup d’alcool et de cannabis. "Il était coutumier du fait"disent ses amis. Ce matin là, il avait 1,14 g d’alcool dans le sang et des stupéfiants traînaient dans sa voiture. Il avait refusé le matelas proposé par ses amis et avait estimé qu’il pouvait prendre la route.

A la barre, la mère de Gabriel déclare : "je n’espère qu’une chose, c’est que la sanction soit à la hauteur de ce que cette personne a pu faire".

C’est ensuite la sœur de Nathalie, la maman de 51 ans fauchée en pleine vie : "est-ce que aujourd’hui ce monsieur a des remords?e demande-t-elle en se tournant vers le prévenu.

Le prévenu répond : "j’y pense chaque jour, je vous demande pardon". _Ces remords, l’avocat des parties civiles n’y croit pas. Dans sa plaidoirie, il rappelle le parcours judiciaire du chauffard : repris de justice (il a déjà été condamné pour violence envers sa conjointe), toxicomane (il a consommé du cannabis le matin du drame), et alcoolique (il sortait d’une nuit blanche alcoolisée). Dans le rapport d’enquête, une amie du prévenu confie : "ça devait arriver, à chaque fois qu’il consommait de l’alcool et des stupéfiants, cela ne l’empêchait pas de prendre sa voiture". _

Le procureur avait requis 6 ans d'emprisonnement avec annulation du permis de conduire. Le tribunal l'a suivi, le chauffard ne pourra pas se voir délivrer de nouveau permis avant 5 ans. Il devra se soumettre à un examen médical. Il a été maintenu en détention.