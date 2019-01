Indre-et-Loire : 6 cambriolages constatés jeudi

Trois cambriolages ont eu lieu pour la seule journée de jeudi sur Veigné. Les voleurs recherchent du numéraire et des bijoux.

Indre-et-Loire, France

La gendarmerie lance un appel à la vigilance suite à plusieurs cambriolages commis jeudi en Indre-et-Loire. Pour la seule commune de Veigné, trois cambriolages ont été constatés dans des résidences. Trois autres vols avec effractions ont été commis sur La Ville-aux-Dames, Nazelles-Négron et Vouvray. Les auteurs recherchent principalement du numéraires et des bijoux et commettent des effractions sur les fenêtres.