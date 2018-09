Loches, France

Ce mercredi, peu après 12h00, un adolescent de 14 ans, placé dans un foyer du Lochois, a donné du fil à retordre aux gendarmes. Il a fait une fugue en dérobant une voiture d'un éducateur, et a été rattrapé par les gendarmes au bout de 60 kilomètres.

L'histoire débute par une première fugue de l'adolescent, mais il est rattrapé par les gendarmes qui le ramènent à son point de départ. A peine les militaires partis, sous la menace d'un couteau, il dérobe la voiture d'un éducateur et quitte les lieux. Les gendarmes le repèrent et tentent de l'arrêter, "mais gagnant en assurance au volant", le jeune poursuit sa route.

Pour éviter d'occasionner un accident pour ce dernier ou pour les autres usagers de la route, les gendarmes décident de relâcher leur pression et le suivent discrètement : Manthelan, La Chapelle-Blanche, Reignac, Cormery, Esvres, Chambray-lès-Tours, les communes défilent, et c'est finalement sur Joué-lès-Tours que le fugueur sera intercepté sans dommage par les gendarmes de la compagnie de Loches, renforcés par les motards. Il a été placé en garde à vue pour vol, violences avec arme, refus d'obtempérer et mise en danger d'autrui avant d’être présenté devant un magistrat ce jeudi. Il pourrait ne pas y avoir de mise en examen et donc de poursuite pénale, mais une mesure éducative avec placement dans un nouveau foyer.