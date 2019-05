Indre-et-Loire : à 50 km/h sur l'autoroute A10 à bord d'une voiturette sans permis impossible à arrêter

Indre-et-Loire, France

On parle souvent des excès de vitesse sur les autoroutes, mais on évoque plus rarement les excès de lenteur... et c'est pourtant ce à quoi on a assisté mercredi 8 mai, vers 18h50, sur l'A10, dans le sens Paris-Bordeaux, à hauteur de Maillé. Les gendarmes d'Indre-et-Loire ont interpellé un conducteur âgé d'une cinquantaine d'années qui roulait à 50 km/h sur l'autoroute. Le code de la route interdit pourtant aux voiturettes sans permis de circuler sur les autoroutes.

Une voiturette non-assurée, et dont le moteur ne s'arrêtait plus

L'homme a expliqué qu'il venait d'acheter cette voiture sans permis, d'occasion, à Paris et qu'il rentrait chez lui à Bordeaux. A-t-il trouvé la route trop longue ? Toujours est-il qu'il a décidé de prendre l'autoroute A10 à partir de Tours, au mépris du danger que la lenteur de son véhicule faisait courir à lui et aux autres automobilistes.

Après avoir accompagné la voiturette hors de l'autoroute, les gendarmes se sont rendu compte que le véhicule n'était pas assuré et qu'il semblait en mauvais état. Un sentiment confirmé, quelques secondes plus tard, lorsqu'ils ont constaté que le moteur continuait à tourner, même une fois la clé de contact enlevée. Il ne s'est éteint qu'une fois que tout le carburant a été consommé.

Le conducteur a été verbalisé pour défaut d'assurance et pour circulation sur autoroute avec un véhicule interdit.