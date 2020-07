Indre-et-Loire : accident mortel à Family Park ce lundi matin

Six jours seulement après sa réouverture sur son nouveau site de Sorigny, au sud de Tours, le parc d'attractions Family Park est endeuillé. Un employé est mort ce lundi matin, vers 11h, soit une heure après son ouverture. L'homme aurait une soixantaine d'années. "Il aurait été percuté par un petit train alors qu'il était dans l'enceinte du manège pour effectuer de la maintenance" explique le procureur de la République de Tours Grégoire Dulin qui précise vouloir rester prudent pour l'instant. L'homme s'est retrouvé en arrêt cardio-respiratoire. Il a succombé à ses blessures.

Une enquête ouverte pour homicide involontaire

Le Parquet de Tours et les gendarmes sont allés sur place pour réaliser les premières constatations et investigations. Le manège a été placé sous scellé, mais le parc n'est pas fermé. Les premières auditions se tiennent ce lundi après-midi. L'enquête est confiée à la section de recherches d'Orléans et la brigade de recherches de la gendarmerie de Loches pour homicide involontaire.