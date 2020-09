Indre-et-Loire : accident mortel de la circulation près de Loches

Un jeune de 20 ans est décédé dans la nuit du 1er septembre à Ferrière-sur-Beaulieu tout près de Loches dans un accident de la circulation. Il s'agit d'un choc entre un piéton et une voiture survenu sur la départementale 760.

La victime a en fait été fauchée en pleine nuit vers 1h30 du matin alors qu'elle tentait d'arrêter un automobiliste pour l'aider à sortir son propre véhicule du fossé, suite à un demi-tour raté.

Il circulait avec un ami qui est, lui, sous le choc.

Ce jeune homme de 20 ans a en fait été percuté alors qu'il se trouvait à l'avant de son véhicule, et qui dépassait de la route. Le conducteur qui ne l'a pas vu, dans la nuit noire, a percuté le véhicule et la victime qui a été projetée à plus de 20 mètres.

"Un choc très violent" précise la gendarmerie de Loches. Le conducteur auteur de l'impact, qui était seul à bord, ne s'est pas arrêté, mais les gendarmes l'ont interpellé dans la nuit car il a perdu sa plaque d'immatriculation sur le lieu de l'accident.

Il est actuellement en garde à vue. Les enquêteurs attendent désormais le résultat des dépistages (alcoolémie et stupéfiants)