Indre-et-Loire : "Activité soutenue" en 2018 au tribunal de Tours dit le Procureur adjoint

Indre-et-Loire, France

Le tribunal de Grande Instance de Tours a tiré un bilan de son année 2018. Le nombre de crimes et délits traités en pénale est relativement stable par rapport aux années précédentes, avec 31.146 dossiers. 1.627 jugements ont été prononcés l'an passé, autant qu'en 2017. A retenir notamment de l'allocution du procureur-adjoint une allusion non-cachée au mouvement des gilets jaunes. "L'activité est soutenue" a commencé par expliquer Bruno Albisetti, "mais je dois noter que la délinquance a tendance à se durcir, notamment sur les policiers et les gendarmes", référence donc à la dizaine de manifestations de gilets jaunes à Tours.

Neuf mois de délai pour qu'une affaire passe devant le tribunal correctionnel de Tours

Un autre mouvement, celui-ci beaucoup plus pacifique, a marqué l'année 2018 : la grève des avocats contre la réforme de la Justice sur la période 2018-2022. Cette grève a pesé sur l'année judiciaire. Le délai pour qu'une affaire passe devant le tribunal est remonté à 9 mois. "C'est trop" a dit le procureur adjoint. Le stock des affaires à juger à presque doublé en l'espace d'un an : 163 en 2017, on est passé à 325 en 2018.

Le parquet de Tours attend toujours le remplaçant de Jean-Luc Beck, Procureur de Tours parti en retraite le 1er janvier

Bruno Albisetti a aussi eu un mot pour les juges d'instruction. Ils sont trois à Tours. Ils ont 262 procédures en cours, "des crimes et des affaires complexes". Sur toutes ces affaires, 98 sont des dossiers de plus de deux ans. Les dossiers sont ralentis par des problèmes de procédures, comme la pénurie de plus en plus flagrante d'experts psychiatres et psychologues. Les expertises sont pourtant indispensables pour des affaires qui doivent passer aux Assises.