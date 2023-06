Indre-et-Loire : appel à témoin pour retrouver un octogénaire

L'homme qui a disparu depuis avant-hier à Veigné est âgé de 85 ans. Il a les cheveux blancs et est vêtu d'un short gris et d'un polo blanc et beige.

L'appel à témoin lancé par les gendarmes d'Indre-et-Loire - ©Gendarmerie d'Indre-et-Loire La gendarmerie d'indre-et-Loire lance un appel à témoin pour retrouver un homme de 85 ans. L'octogénaire a quitté son domicile, à Veigné, vendredi 23 juin vers 15 heures, à bord de sa Ford Fiesta de couleur jaune dorée. ⓘ Publicité Il n'a plus donné signe de vie depuis. Les gendarmes, assistés d'un hélicoptère, l'ont recherché toute l'après-midi d'hier, sans succès. Si vous avez des informations susceptibles d'aider les gendarmes de Montbazon, qui sont chargés de cette enquête, merci d'appeler le 17.