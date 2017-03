Indre-et-Loire : appel à témoins après la disparition d'une femme de 56 ans au Grand-Pressigny

Une femme de 56 ans est recherchée dans le secteur du Grand-Pressigny, dans le Sud-Touraine. Elle n'a plus été vue depuis ce samedi matin. Pour le moment, les recherches de la gendarmerie sont restées vaines.

La gendarmerie lance un appel à témoin après la disparition d'une femme de 56 ans au Grand-Pressigny. Elle a quitté son domicile ce samedi matin un peu avant 10 heures. Elle mesure 1 mètre 60, elle a les cheveux bruns mi-longs et se déplace difficilement. C'est son mari qui s'est inquiété de ne pas la voir rentrer, et qui a retrouvé certaines de ses affaires et sa béquille sur le bord de la Claise, près de leur maison. La gendarmerie de Loches a déjà engagé une équipe cynophile et des plongeurs dans le secteur, hier, mais ils ne l'ont pas retrouvée.

Si vous avez des éléments, vous pouvez contacter directement la brigade de gendarmerie du Grand-Pressigny : 02 47 91 34 50.