Après l'agression au collège de Richelieu "quelques enfants ont la boule au ventre" dit le principal

Indre-et-Loire, France

Retour en classe difficile pour les élèves et professeurs du collège du Puits de la Roche à Richelieu lundi 2 décembre. Trois jours après l'agression au couteau d'une jeune fille de 13 ans sur son professeur de mathématique.

L'adolescente en classe de 4 ème est mise en examen pour tentative d'assassinat sur un enseignant et a été placée en détention provisoire samedi.

Le professeur lui n'est que légèrement blessé mais il a voulu reprendre les cours dès lundi 2 décembre.

Une cellule médico-psychologique est en place depuis vendredi 29 novembre à 13 heures dans l'établissement pour aider les élèves et les personnels de l'établissement.

Beaucoup d'élèves à la cellule d'écoute

Un dispositif indispensable pour Hervé Heugue le principal du collège qui compte 237 élèves et 11 classes. Car élèves et professeurs sont choqués. "La cellule d'écoute est composée de deux infirmières de l'éducation nationale, une psychologue de l'éducation nationale et deux assistantes sociales pour le personnel. Cette cellule durera le temps qu'il faudra", détaille-t-il.

Selon lui, de nombreux élèves se sont présentés à cette cellule mais aussi quelques membres du personnel selon le principal. "L'enseignant qui a été victime a été reçu par cette cellule" explique-t-il.

"Quelques enfants ont la boule au ventre. On a beau leur dire que cette élève ne reviendra pas, ils ont une certaine crainte là dessus" constate Hervé Heugue.

Des professeurs sous le choc

La victime est décrite par le principal comme "quelqu'un de bienveillant". "C'est un bon professeur" affirme le principal. "Ses collègues ont été choqués. Certains oppressés. Un enseignant est reparti parce qu'il ne se sentait pas capable de prendre ses élèves".

Encore choqué lui aussi, Hervé Heugue fait l'amer constat que "ce genre d'événement peut arriver dans n'importe quel établissement. Même si on met des sécurités partout, ça peut arriver à tout moment".

Une adolescente "introvertie" et qui ne présentait pas de signes d'agressivité

Hervé Heugue revient également sur le profil de la jeune fille de 13 ans qui a commis l'agression. "Elle ne présentait pas d'agressivité. Elle était arrivée en cours de sa scolarité de classe de 6 ème. Elle était au départ très introvertie car elle venait de déménager et elle n'avait pas d'amis. Puis au fur et à mesure elle s'est fait quelques amis mais très peu. Elle a toujours eu peu d'amis" précise-t-il.

"Elle n'avait jamais été sanctionnée, peut-être une ou deux punitions mais très très peu (...) c'était une élève introvertie" conclut-il.

Une réunion a lieu lundi 2 décembre au soir pour faire le point avec les parents d'élèves sur la situation.