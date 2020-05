Indre-et-Loire : arnaque bancaire par de faux policiers

Même pendant cette période post-confinement, les malfrats continuent d’œuvrer. La gendarmerie d'Indre-et-Loire relate une escroquerie en cours sur le département et appelle les Tourangeaux, notamment les plus vulnérables, à être vigilants. Une femme appelle au domicile et se présente comme travaillant pour le commissariat de Tours et enquêtant sur des escroqueries. Plusieurs Tourangeaux ont été la cible de ses appels le mercredi 27 mai. Une personne n'a pas perçu l'arnaque et a fourni ses coordonnées bancaires, "renseignement aussitôt exploité pour des achats sur internet" expliquent les gendarmes. Ils en appellent à la plus grande vigilance, notamment pour les séniors.