Indre-et-Loire : augmentation en 2018 des infractions pour conduite sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants

Indre-et-Loire, France

Si à la première lecture des chiffres de l'insécurité routière, le bilan semble satisfaisant, dans le détail on recense plus de comportements à risque de la part de certains automobilistes tourangeaux. En effet, selon les chiffres communiqués par les services de la Préfecture d'Indre-et-Loire, le nombre d'infractions (en zone police et gendarmerie) a baissé en 2018. On enregistre 16.865 infractions en 2018 contre 21.026 l'année précédente. En tête on trouve toujours les excès de vitesse (10.910 infractions en 2018). Cela représente une baisse de 20%, sauf que les infractions pour conduite sous l'emprise d'alcool progressent (1.578 en 2018 contre 1.572 en 2017) ainsi que les conduites sous l'emprise de stupéfiants (918 en 2018 contre 681 en 2017). Avec ces infractions plus graves plus "graves", le nombre de rétention a augmenté de +408 (soit une hausse de 16% en 2018). Cela représente 2.954 rétentions en 2018.



Cette année 2018, 38 personnes ont trouvé la mort sur les routes d'Indre-et-Loire.