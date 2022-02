Indre-et-loire : avec 32 morts sur les routes en 2021, la hausse est "préoccupante"

La préfécture d'Indre-et-Loire a dévoilé les chiffres de la sécurité routière pour 2021. Le bilan est "préoccupant" selon le directeur de cabinet de la préfecture Charles Fourmaux. On compte 32 personnes tuées (25 hommes et 7 femmes) dans le département, c'est 14 de plus que l'année précédente. Si la comparaison avec l'année 2020 est faussée en raison des confinements et couvre-feux, on enregistre 6 décès de plus par rapport à 2019.

La conduite sous stupéfiants a augmenté de 12% en 2021 en zone gendarmerie

Au total, on a enregistré 664 accidents en Indre-et-Loire en 2021 contre 518 en 2020. Sur les 32 morts enregistrés en 2021, 24 sont décédés dans un accident de voiture. On compte aussi 7 piétons parmi les victimes et un cycliste. Parmi les accidents mortels, 50% sont attribués à des fautes de comportement de la part du conducteur comme la la conduite excessive, la somnolence, l'alcool, la prise de stupéfiants ou l'innatention.... Les plus touchés par ces accidents mortels sont les jeunes de 18 à 24 ans (20% des accidents). C'est surtout en zone police que les accidents se produisent (475), mais heureusement ils sont moins graves du fait des limitations de vitesse.

Charles Fourmaux, directeur de cabinet de la préfecture d'Indre-et-Loire Copier

7 piétons sont décédés en Indre-et-Loire en 2021

Les autorités assistent aussi à une banalisation de la conduite sous stupéfiants. En 2021, 1.227 personnes ont été verbalisées pour conduite sous stupéfiants, soit une hausse de 12%.

La prévention va donc s'intensifier de la part de la gendarmerie et de la police pour cette année 2022, avec une attention toute particulière accordée aux trottinettes éléctriques, source d'accidents réguliers depuis quelques mois dans le centre ville de Tours.