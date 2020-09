Indre-et-Loire : cambriolages dans le nord-est du département, appel des gendarmes à la vigilance

Le nord-est de l'Indre-et-Loire, sur une diagonale Autrèche, Château-Renault et Authon en Loir-et-Cher est le théâtre d'une succession de cambriolages qui inquiète les gendarmes d'Amboise. Ils en appellent à la vigilance des habitants et demandent à ne pas laisser les habitations sans surveillance.

Une recrudescence de cambriolages dans le Nord-Est du département amène les gendarmes de la compagnie d'Amboise à lancer un appel à la vigilance aux habitants des secteurs de Château-Renault, Autrèche, Neuville-sur-Brenne et même de Authon, petite commune limitrophe dans le Loir-et-Cher. En l'espace d'une semaine, des pavillons isolés et des corps de fermes ont été cambriolés, toujours à la mi-journée, entre midi et 14h. Les voleurs ont emporté argent, bijoux, et ont commis des dégradations volontaires. La gendarmerie recherche des témoignages de personnes qui auraient aperçu des véhicules suspects. Dans ce cas, elle appelle à composer le 17.