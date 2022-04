Indre-et-Loire : cinq blessés dans un choc entre un camping-car et deux voitures à Nouzilly

Un accident de la circulation a eu lieu mardi 12 avril en fin d'après-midi à Nouzilly, dans le nord-Touraine, au croisement de la D73 et de de la D47. Un choc entre un camping-car et deux voitures, impliquant au total sept personnes. Trois adultes et deux enfants ont été légèrement blessés dans la collision. Ils ont été respectivement transportés à la clinique de l'Alliance et l'hôpital Trousseau, et à l'hôpital Clocheville.

Les pompiers ont mobilisé dix-huit hommes et six véhicules de secours.