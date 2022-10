Indre-et-Loire : cinq hommes arrêtés pour vols de voiture et violences

Cinq hommes de 19 à 21 ans ont été arrêtés lundi et mis en examen pour vol en bande organisée, escroquerie et refus d'obtempérer à Tours. Ils sont soupçonnés d'avoir volé une dizaine de voitures, dont des voitures de "haute gamme" et deux motos.