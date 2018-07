Indre-et-Loire, France

Un contrôle routier a été mis en place ce mardi à Souvigné entre 13h et 18h sur la RD959 entre Château-La-Vallière et Tours, au niveau de l'intersection avec la RD68. L'opération était organisée par la CRS de la Direction Zonale de Rennes, en accord avec la Préfète d'Indre-et-Loire et les services de gendarmerie. Sur place, les policiers observaient un seuil de tolérance pour les automobilistes circulant entre 80 et 99 km/h. Finalement, seuls 22 conducteurs ont été contrôlés dans ce seuil et ont fait l'objet d'une explication sur l’intérêt du passage au 80. Ils sont repartis avec un flyer du Gouvernement. Aucun automobiliste n'a été verbalisé (vitesse au delà de 99 km/h). La directrice de cabinet de la préfète, Ségolène Cavalière, assistait au contrôle.