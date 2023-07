Indre-et-Loire : des aides pour les commerçants victimes des violences urbaines

Bars-tabacs, pharmacies, magasins d'alimentation, assureurs, coiffeurs etc. c'est en tout entre 40 et 60 commerces en Indre-et-Loire qui ont été impactés directement par les émeutes de la semaine dernière. Grâce à la mobilisation des mairies, de l'Etat et des chambres consulaires, les commerçants touchés vont recevoir à compter de ce mercredi un document afin de les aider dans leurs démarches.

Faciliter les démarches administratives

Déclarer du chômage partiel, trouver un artisan pour faire rapidement des travaux, résoudre un problème de trésorerie, l'idée est que les différents services des administrations se coordonnent pour apporter des réponses immédiates aux commerçants. Exemple, un prêt à taux zéro va être proposé par l'association Initiative Touraine explique son président Mauro Cuzzoni : "Ce sont des prêts non pas à l'entreprise mais des prêts d'honneur qui sont faits à la personne jusque 15.000 euros, c'est vraiment de l'urgence qui permet d'avoir de la trésorerie immédiatement. Ces fonds seront mobilisés très rapidement".

De ces aides précieuses, Claude Royer risque d'en avoir besoin. Son agence immobilière avenue de Grammont à Tours a entièrement brûlé. Mais avant de penser travaux, il faut tout nettoyer dit-il : "Il y a une entreprise spécialisée qui va venir pour tout nettoyer, puis après il faut désinfecter le local parce que tous les plastiques, l'odeur à l'intérieur c'est insupportable, on a l'impression de redémarrer à zéro. Il faut refaire des cartes de visite, toutes les plaquettes publicitaires, il faut changer tout l'informatique, téléphone...enfin, on ne rend pas compte mais ce n'est pas facile".

Beaucoup de travail en effet et de démarches de toute nature, cela d'autant que les vacances d'été sont là et que certains commerces ne rouvriront pas avant les mois de septembre ou octobre.