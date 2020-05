Indre-et-Loire : les gendarmes mettent fin à une série de 10 cambriolages dans le Lochois

Il n'y a pas de confinement pour les cambrioleurs.Trois individus de 26, 19 et 18 ans ont été arrêtés par les gendarmes de Loches et Montrésor après une série de 10 cambriolages en deux semaines.

Les trois cambrioleurs, originaires du Sud-Lochois, opéraient depuis début avril dans les communes de Loches, Perrusson, Beaulieu-les-Loches, Mouzay, Saint Senoch, Ciran et Tauxigny. Pratiquement toujours dans des maisons individuelles et leurs annexes, caves et hangars, mais les locaux du stade de Saint Senoch ont aussi été visités. Ils volaient tout ce qu'ils trouvaient: beaucoup de bouteilles de vin, de l'outillage, tronçonneuses, perceuses, des vêtements, des extincteurs, des canots de sauvetage, et même des bois de cerf. Au total, 10 cambriolages et deux tentatives.

Les objets volés lors de ces 10 cambriolages - Gendarmerie de Loches

La communauté de brigades de Loches, dont les gendarmes de Montrésor, a très vite engagé une enquête de flagrance sur la base des derniers faits. Les trois individus âges de 26, 18 et 19 ans ont été interpellés chez eux. Deux d'entre eux sont connus des services de gendarmerie. Ils ont comparu devant le tribunal correctionnel de Tours jeudi 30 avril. Le premier a été condamné à 12 mois d'emprisonnement dont deux fermes, les deux autres à 10 mois de prison avec sursis, plus 180 heures de travail d'intérêt général chacun.