Indre-et-Loire : deux Bulgares identifiés après avoir volé 66 000 euros de cuivre

Deux Bulgares ont été identifiés dans le vol de plus de 66 000 euros de cuivre dans l'agglomération Tourangelle. Ils ont écumé les entrepôts vers Fondettes, La-Membrolle-sur-Choisille ou encore Esvres-sur-Indre entre 2017 et 2019. Ils sont convoqués devant la justice en février 2021.

Une organisation bien huilée car sur les huit Bulgares qui étaient dans le viseur des gendarmes, seuls deux ont été repérés et cela à cause de leur ADN, laissé sur les lieux. Cela signifie donc qu'ils étaient déjà connu pour des vols semblables. Cette fois-ci, ils les commettaient de jour sur les weeks-ends, et de nuit dans la semaine, toujours par effraction. Parfois, ils emportaient même du carburant avec eux.

L'argent partait directement en Bulgarie par mandat-cash

L'argent de la vente arrivait dans les poches de la femme de l'un des hommes interpellés. Il était aussitôt retiré et envoyé en Bulgarie via Western Union, un moyen pour transférer rapidement de l'argent à l'étranger. Les deux bulgares sont actuellement en liberté mais ils sont convoqués devant le tribunal correctionnel en février prochain pour vol en réunion, vol avec dégradation et blanchiment aggravé d'argent.