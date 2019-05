Indre-et-Loire : deux commerces cambriolés dans le sud du département

Deux commerces ont été cambriolés à Marcilly-sur-Vienne et Ports-sur-Vienne. Il s'agit d'un bar-épicerie et d'un bar-restaurant où des bouteilles et des cigarettes ont été dérobées.

Deux commerces de Marcilly-sur-Vienne et Ports-sur-Vienne, près de Sainte Maure de Touraine et Descartes, ont été victimes de cambriolage en fin de nuit ce vendredi matin. Il s'agit du bar-épicerie de Marcilly "Le Saint Blaise", et du bar-restaurant de Ports-sur-Vienne "L'Escale" à Marcilly. Les voleurs ont fracturé une fenêtre et dérobé des bouteilles d'alcool. A Ports, ils ont emporté des cigarettes. La gendarmerie de Richelieu a été chargée de l'enquête.