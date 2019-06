Indre-et-Loire : deux hommes et une femme interpellés après une série de cambriolages

Deux hommes et une femme nés dans les années 1999 et 2000 ont été interpellés mardi 18 juin soupçonnés d'avoir commis une série de cambriolages sur plusieurs communes autour de l'agglomération tourangelle. Un des hommes et la jeune femme ont été placés sous contrôle judiciaire.