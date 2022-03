Indre-et-Loire : deux hommes interpellés, clients présumés d'une prostituée âgée de 16 ans

Les gendarmes de la compagnie d'Amboise et de Tours ont arrêté, mardi 22 mars, deux hommes soupçonnés d'avoir eu recours à la prostitution d'une mineure âgée de 16 ans. L'un a nié les faits, l'autre a reconnu avoir eu un rapport avec la jeune fille.

Les gendarmes de la compagnie d'Amboise et de Tours ont procédé à l'interpellation, mardi 22 mars, de deux hommes âgés de 52 et 37 ans, clients présumés d'une prostituée mineure. D'après les enquêteurs, la jeune fille âgée de 16 ans et placée en foyer, a expliqué à ses éducateurs s'être prostituée de son plein gré, après une fugue, afin de subvenir à ses besoins.

En garde à vue, l'un des deux hommes a nié avoir eu une relation avec l'adolescente, l'autre a reconnu avoir eu un rapport avec elle, pensant qu'elle était majeure. Il fera l'objet d'une ordonnance pénale et d'une forte amende.