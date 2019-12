Lorsque les pompiers sont intervenus vendredi 27 décembre au soir sur la D83, la voiture était dans le fossé. Le conducteur est polytraumatisé, le passager plus légèrement touché.

Indre-et-Loire : deux jeunes de 19 et 18 ans blessés dont un gravement après un accident de la route à Courçay

Courçay, France

Un jeune conducteur de 19 ans est gravement blessé et son passager de 18 ans plus légèrement touché après un accident de la route vendredi 27 décembre au soir vers 21h30 sur la D83 sur la commune de Courçay, entre Tours et Loches.

Une voiture était dans le fossé lorsque les pompiers sont intervenus. Le conducteur a du être désincarcéré de son véhicule, il est polytraumatisé. Le passager, lui, souffrirait de douleurs à la hanche selon les pompiers.

23 sapeurs pompiers sont intervenus. On ne connait pas pour l'instant les causes exactes de cet accident.

Les deux victimes ont été transportées au CHU Trousseau à Tours.