Indre-et-Loire : deux jeunes interpellés pour avoir dérobé des centaines de kilos de cuivre dans le Lochois

Deux jeunes adultes de 21 ans et 22 ans ont été interpellés le mercredi 24 mars pour une série de vols de cuivre par les gendarmes de la brigades de recherches de Loches et du Grand Pressigny, appuyés par leurs camarades du Psig de Loches et du peloton d'intervention de la gendarmerie mobile de Joué-lès-Tours. Depuis plusieurs mois, entre le 14 décembre 2020 et le 06 mars 2021, ils auraient dérobé des centaines de kilos de fils de cuivre alimentant des candélabres. Le cuivre était ensuite révendu. Les deux individus, déjà connus de la justice, rayonnaient dans les départements limitrophes de l'Indre et de la Vienne. "En Indre-et-Loire, des faits de vols ont été recensés sur les communes d'Yzeures-sur-Creuse, Ligueil, Varennes, Manthelan, Loches, Chambourg-sur-Indre, Cussay, Reignac-sur-Indre, Descartes et Perrusson" explique le commandant Abadie, le commandant de la compagnie de Loches".

A l'issue de leur garde à vue et de leur présentation au parquet, les deux voleurs ont été mis en examen. En attendant leur jugement au mois d'août, ils sont placés sous contrôle judiciaire.