Indre-et-Loire : deux majeurs jugés en comparution immédiate après les émeutes de fin juin à Tours-Nord

Les deux hommes sont poursuivis pour des vols et dégradations commis dans la nuit du 29 au 30 juin, qui avait été la plus violente dans la métropole de Tours

Deux majeurs de 20 et 23 ans comparaissent ce mercredi après-midi au tribunal de Tours, en comparution immédiate, pour leurs rôles supposés dans les violences urbaines qui ont eu lieu dans la nuit du 29 au 30 juin, à Tours-Nord, dans le secteur François Mitterrand. Un communiqué du parquet de Tours précise qu'ils ont été identifiés grace à "l'exploitation de traces et indices laissés sur place et des images de la vidéo-protection, ainsi que des recoupements". Les deux hommes ont été interpelés en début de semaine.

Des infractions punissables d'une durée maximale de 10 ans de prison et 20 ans en cas de récidive

L'homme de 23 ans est de nationalité Centrafricaine. La procureure précise qu'il est entre autres choses poursuivi pour "la destruction de la porte d'entrée du poste de police municipale de la mairie de Tours; le vol aggravé d'un blouson siglé Police Municipale; le vol aggravé de bouteilles d’alcool au préjudice du magasin U-Express, avec dégradation de la baie vitrée du magasin; le vol aggravé de paquets de cigarettes au tabac presse du Beffroi, les faits ayant été commis avec destruction et dégradation, et en réunion; le vol aggravé d'une paire de lunettes avec notamment dégradations". Le fait que le suspect ait eu le visage dissimulé est une circonstance aggravante. Le parquet de Tours souligne aussi que l'homme est un récidiviste car "il a déjà été condamné, notamment en 2022".

Le second majeur, âgé de 20 ans, avait lui aussi le visage dissimulé. La procureure précise qu'il doit répondre de : "Vol aggravé d'un extincteur de la Police Municipale; Vol aggravé d'une bouteille d’alcool au préjudice du magasin U-Express, avec dégradation de la baie vitrée du magasin; Vol aggravé d'un paquet de cigarettes au préjudice du tabac presse du Beffroi, les faits ayant été commis avec destruction et dégradation; Vol aggravé d'une paire de lunettes avec notamment dégradations et en réunion".

Un mineur sera jugé le 20 septembre

Un mineur né en 2005 à Tours a aussi été interpellé en début de semaine. Selon le communiqué du parquet, il est soupçonné d'avoir participé "à la dégradation par incendie de plusieurs véhicule d'une auto-école; La destruction d'un abri d'arrêt de Tramway et d'une caméra; Au vol en réunion avec dégradation de bouteilles d’alcool au préjudice du magasin U-Express et au recel de cigarettes volées". Comme pour les deux majeurs, la circonstance aggravante d'avoir eu le visage dissimulé a été retenue contre lui.

Ce mineur sera jugé le 20 septembre prochain. Jusqu'à cette date, il est sous contrôle judiciaire. Placé dans un EPE, un Établissement de Placement Éducatif de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, situé hors de l'Indre-et-Loire, il est soumis à un couvre feu de 20H à 7H. Il lui est également interdit de participer à des manifestations sur la voie publique sur la commune de Tours. Dans son communiqué, la Procureure "rappelle que les parents sont civilement responsables des préjudices commis par leurs enfants".

Un autre homme poursuivi pour des appels à la violence sur twitter

Enfin, le parquet de Tours révèle qu'un autre tourangeau de 20 ans comparait ce mercredi après-midi en reconnaissance préalable de culpabilité pour avoir publié, début juillet, sur twitter, des commentaires menaçants. Il appelait notamment à s'en prendre physiquement aux policiers et au préfet. Même si les publications ont été faites anonymement, l'homme a été identifié par des enquêteurs spécialisés dans les "investigations informatiques". Il encourt 5 ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende.