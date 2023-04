Indre-et-Loire : deux mois de prison avec sursis pour l'incendiaire de l'église de Ligueil

Un homme âgé de 48 ans, placé sous tutelle, a été condamné à deux mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Tours pour avoir incendié à deux reprises l'église de Ligueil, les 4 et 16 février 2023. L'homme, qui vit en foyer et qui n'a jamais été condamné par la justice, avait mis le feu à la nappe de l'autel par deux fois, à l'aide d'allumettes récupérées dans l'église. S'exprimant difficilement à la barre et ayant des difficultés à comprendre les questions de la présidente, il a expliqué son geste par le décès de ses parents survenu quelques semaines plus tôt, "j'avais mal au cœur". Sa tutelle, invitée à s'exprimer à la barre, a précisé qu'il n'avait "jamais posé de problème" dans les foyers où il avait vécu. "Il a conscience que ce qu'il a fait n'est pas bien" a-t-elle ajouté. L'expertise psychiatrique a révélé une altération du discernement au moment des faits. Le tribunal en a tenu compte dans son jugement.

