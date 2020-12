Indre-et-Loire : deux personnes jugées vendredi après la fête clandestine de Montlouis-sur-Loire

La bamboche est terminée pour ces deux jeunes, un homme et une femme, âgées de 23 et 24 ans. Après avoir été interrogés en garde à vue, ils vont être présentés devant la justice ce vendredi au tribunal correctionnel de Tours pour mise en danger de la vie d'autrui (passible d'un an de prison), travail dissimulé (passible de trois ans d'emprisonnement) et une amende de 750 euros.

Il s'agit de l'organisateur de la soirée clandestine, un ancien DJ d'une boîte de nuit de Tours, et de sa complice présumée. Il y avait au plus fort de la soirée entre 100 et 150 participants. C'était une soirée payante qui avait été activement relayée sur les réseaux sociaux.