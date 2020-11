Indre-et-Loire : disparition inquiétante d'un homme de 62 ans à Veigné

Cet homme de 62 ans s'appelle Philippe Saunier. Il a disparu de son domicile du quartier Beauregard à Veigné dans la nuit du 8 au 9 novembre. Il porte un manteau bleu marine et un pantalon kaki. Il a les cheveux court et gris. Il mesure environ 1,70 mètres et pèse 80 kilos. La gendarmerie de Montbazon appelle toute personne susceptible de communiquer des informations à composer le 17.