Indre-et-Loire : disparition inquiétante d'un jeune entre Saint Christophe-sur-le-Nais et Saint Paterne-Racan

Le jeune homme disparu est âgé de 17 ans, a les yeux verts et les cheveux bruns courts

La gendarmerie d'Indre-et-Loire lance un avis de disparition inquiétante sur sa page Facebook. Il s'agit d'un jeune homme de 17 ans qui a quitté le domicile familial à pied. Il mesure 1m65, a les yeux verts et des cheveux courts et bruns. Il est vêtu d’un short fluo jaune avec un tee shirt noir avec des fleurs roses et grises. Les gendarmes ne précisent pas le lieu exact, ni la date de sa disparition. Ils stipulent seulement qu'il a disparu dans le secteur Saint Christophe-sur-le-Nais, Saint Paterne-Racan dans le nord du département d'Indre-et-Loire.

Si vous pensez avoir des renseignements sur ce jeune homme, composez le 17.