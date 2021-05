La gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver une femme disparue dans les environs de Mazières-de-Touraine. La personne recherchée est sourde et muette.

Indre-et-Loire : disparition inquiétante d'une femme sourde et muette

Une femme de 36 ans, sourde et muette, a disparu depuis vendredi 21 mai à Mazières-de-Touraine.

La gendarmerie lance un appel à témoins, après la disparition inquiétante d'une personne sourde et muette. La femme de 36 ans serait partie de Fondettes, ce vendredi 21 mai vers 18h. Elle aurait ensuite été aperçue dans une boulangerie de Mazières-de-Touraine, ce samedi matin. Les gendarmes poursuivent maintenant leurs recherches avec chiens et hélicoptère à Langeais.

Elle mesure 1.56 m, a les cheveux longs et bruns, et porte une robe noire avec de grosses fleurs roses et un pull noir.

Si vous avez des informations, contactez la gendarmerie, en composant le 17.