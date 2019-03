Indre-et-Loire : entre 500 et 600 foyers privés de courant dans le secteur de Bléré

En raison de la chute d'un peuplier sur une ligne 20.000 vols, trois communes sont touchées par des coupures de courant. Il s'agit de Dierre, Saint-Martin-le-Beau et la Croix-en-Touraine. Le retour à la normale est prévu pour le début d'après-midi.

Bléré, France

Trois communes de l'est de l'Indre-et-Loire sont touchées par des coupures de courant depuis mardi soir en raison de coups de vent. Il s'agit de trois communes du canton de Bléré : Dierre, la Croix-en-Touraine, et Saint-Martin-le-Beau. Entre 500 et 600 foyers sont concernés par ces coupures provoquées par la chute d'un peuplier mardi soir sur une ligne 20.000 volts. Deux équipes d'Enedis sont sur place pour réparer les dégâts. Le retour à la normale est prévu pour le début d'après-midi.