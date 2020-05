Indre-et-Loire: feu de camping car à Montbazon, 4 blessés légers

Les pompiers du service départemental d'incendie et de secours ont été appelés ce dimanche après-midi pour un incendie dans un camping car à Montbazon. 4 personnes ont été légèrement blessées.

L'incendie s'est déclaré vers 14H00 avenue Louis le Bescam à Montbazon dans un camping car. Ce qui rendait plus dangereux encore cet incendie c'était la présence de bouteilles de gaz à l'intérieur. 25 pompiers ont été mobilisés, 8 engins et 3 lances mises en action. Le feu a été maîtrisé. Il a fait 4 blessés légers. On ignore l'origine exacte de cet incendie.