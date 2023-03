Indre-et-Loire : forte augmentation des violences intrafamiliales et sexuelles en 2022

Le préfet d'Indre-et-Loire a présenté ce mercredi 15 mars le bilan de la délinquance 2022 : un document très complet que Patrice Latron résume en disant que la hausse de la délinquance a été modérée, dans notre département, comme au niveau national.

916 plaintes pour violences sexuelles en 2022

Dans le détail, on note pourtant que les atteintes aux personnes ont très fortement augmenté. L'an dernier, il y a eu plus de 6.100 plaintes pour des atteintes volontaires à l'intégrité physique. C'est 15% de plus qu'en 2021, mais ce qui choque vraiment, à l'intérieur de cette catégorie, c'est l'explosion des plaintes pour violences sexuelles : il y en a eu 916. Presque 29% de plus que l'année précédente, alors que la hausse est de 11%, sur la même période au niveau national.

Il faut tout de même souligner que beaucoup de victimes ont dénoncé, en 2022, des violences qui avaient eu lieu des mois voire des années auparavant. Ca semble indiquer que la parole des victimes se libère, qu'elles ont moins peur de dénoncer un agresseur, même si il fait partie de leur famille, car ça aussi, c'est un élément qui retient l'attention : les violences intra-familiales sont très nombreuses. Elles représentent par exemple la moitié des plaintes pour coups et blessures volontaires. En 2022, il y a eu sept homicides en Indre-et-Loire, dont deux féminicides.

2.878 cambriolages l'an dernier en Touraine

Si les atteintes aux personnes ont fortement augmenté, en revanche les atteintes aux biens sont restées relativement stables (+3,8%). Dans cette catégorie, il faut tout de même noter que les plaintes pour destruction et dégradation sont en hausse de 21%, avec 932 plaintes enregistrées. Les auteurs de nombreux incendies ont d'ailleurs été interpelés fin 2022. Le nombre de cambriolages a reculé de 0,7%. Il y en a quand même 2878 l'an dernier en Touraine, principalement au cours du premier semestre.

Le préfet alourdit les sanctions contre les conducteurs en état d'ivresse

Au cours de cette conférence, le préfet a également donné le bilan de la sécurité routière. On retiendra que 36 personnes ont trouvé la mort sur les routes d'Indre-et-Loire en 2022. C'est 12% de plus que l'année précédente, alors qu'il y a eu moins d'accidents et moins de blessés. La consommation d'alcool est en cause dans environ 10% de ces accidents mortels.

Le préfet a donc décidé d'envoyer un message de fermeté aux automobilistes. Il va prendre un arrêté pour que les conducteurs contrôlés en état d'ivresse fasse immédiatement l'objet d'une suspension provisoire de leur permis de conduire d'une durée de six mois, comme c'était déjà le cas pour les automobilistes conduisant sous stupéfiants. Jusqu'ici, la durée de la suspension augmentait graduellement en fonction du taux d'alcoolémie. Il faut tout de même souligner que cette sanction administrative immédiatement peut être modifiée par le juge, lorsque le chauffard passe devant la justice.