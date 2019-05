Indre-et-Loire : l'homme attablé sur la départementale 910 n'était qu"un pantin

Quand des passants veulent à tout prix porter secours à "un individu affalé" sur une aire de repos de la D910 en Indre-et-Loire. Ils appellent les gendarmes et cela pourrait s'appeler l'histoire des gendarmes et du pantin !

Indre-et-Loire, France

Cette histoire s'est déroulée lundi 20 mai vers 22 h 45 sur le bord de la Départementale 910 du côté de Monnaie (Indre-et-Loire). Des personnes ont aperçu un individu affalé sur une aire de repos en fin d'après-midi. En repassant quelques heures plus tard, l'individu est toujours là et toujours affalé et ne répond à aucune sollicitation. Les passants appellent donc les gendarmes de Monnaie qui tentent à leur tour de prendre contact avec l'individu en question, mais encore une fois pas de réponse !

Et pour cause il s'agit d'un mannequin abandonné sur place ou d'un personnage qui a fui le Carnaval de Manthelan ou encore pourquoi pas d'un épouvantail échappé d'un champs voisin ? Si ce mannequin vous appartient n'hésitez pas à prendre contact avec les brigades de gendarmerie du Castelrenaudais !

On se souvient que les gendarmes de Langeais avaient sauvé de la noyade une poupée gonflable, il y a quelques années !

Encore une histoire de gendarmes et de "mannequin" !